В Албании автобус застрял между двух берегов реки 2 1.05.2022, 20:29

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Его предлагают не убирать и превратить в инсталляцию.

29 апреля в столице Албании Тиране пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и съехал с дороги, в итоге застряв между двух берегов реки Лана.

Как пишут местные СМИ, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем автобуса. В момент аварии он был полон пассажиров. Погибших нет, но несколько человек пострадали.

Изначально городские службы собирались сразу же убрать автобус, но многие люди стали предлагать оставить его над рекой и превратить в инсталляцию. Например, сделать из него альтернативный мост через Лану, написал в твиттере мэр Тираны Эрион Велиай.

Мэр запустил голосование в соцсети, предложив «Оставить, заботясь и ухаживая за ним» или «Убрать, поскольку он портит вид». Еще один вариант — для тех, кто хочет посмотреть результат.

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