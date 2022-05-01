В Албании автобус застрял между двух берегов реки

В Албании автобус застрял между двух берегов реки2
- 1.05.2022, 20:29
- 4,530
Его предлагают не убирать и превратить в инсталляцию.
29 апреля в столице Албании Тиране пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и съехал с дороги, в итоге застряв между двух берегов реки Лана.
Как пишут местные СМИ, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем автобуса. В момент аварии он был полон пассажиров. Погибших нет, но несколько человек пострадали.
Изначально городские службы собирались сразу же убрать автобус, но многие люди стали предлагать оставить его над рекой и превратить в инсталляцию. Например, сделать из него альтернативный мост через Лану, написал в твиттере мэр Тираны Эрион Велиай.
Мэр запустил голосование в соцсети, предложив «Оставить, заботясь и ухаживая за ним» или «Убрать, поскольку он портит вид». Еще один вариант — для тех, кто хочет посмотреть результат.