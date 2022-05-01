Банки Беларуси продолжают вводить ограничения по картам банков-нерезидентов 1.05.2022, 21:50

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Список изменений.

Многие белорусские банки ввели ограничения по ряду финансовых операций. Они затронули, в том числе, операции по платежным карточкам, эмитированным банками-нерезидентами, сообщает belmarket.by.

Так, «Паритетбанк» с 29 апреля 2022 года ввел ограничение на снятие наличных в своих банкоматах по платежным карточкам, эмитированным банками-нерезидентами, в размере 200 руб. в сутки и 1000 руб. в месяц на одну карточку.

С 29 апреля «Приорбанк» не поддерживает сервис переводов белорусских рублей с платежных карточек, эмитированных иностранными банками, на карточки Visa и Mastercard «Приорбанка». Переводы в иностранной валюте осуществляются в обычном режиме.

В свою очередь, «Беларусбанк» (также с 29 апреля) ввел временное ограничение на совершение операций выдачи наличных по карточкам международных платежных систем Visa, Mastercard и UnionPay International, эмитированным банками-нерезидентами, в своих банкоматах и учреждениях в размере 200 руб. в неделю на одну карту.

Ранее ограничения и новые условия по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами, ввели и другие белорусские банки.

К примеру, «Альфа-Банк» сообщил, что с 22 апреля изменен размер вознаграждения за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и кассах «Альфа-Банка» держателям банковских платежных карточек, эмитированных банками-нерезидентами РБ – 20% от суммы выдаваемых средств.

С 26 апреля «Белагропромбанк» ввел временное ограничение по операциям снятия наличных денежных средств с использованием банковских платежных карточек международных платежных систем Mastercard и UnionPay International, эмитированных банками-нерезидентами, в банкоматах ОАО «Белагропромбанк» в сумме не более 500 руб. в расчете на одну карточку в неделю.

Кроме того, ранее сообщалось, что «БСБ Банк» с 19 апреля 2022 года вводит комиссию на выдачу наличных денег в банкоматах Банка по карточкам, эмитированным банками-нерезидентами, в размере 20% (на белорусские рубли и иностранную валюту).

Правда, сейчас данная информация на сайте банка уже отсутствует. При попытке получить доступ к указанному сообщению по ранее активной ссылке отображается уведомление о том, что страница не найдена или недоступна.

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