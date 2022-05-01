Вице-канцлер ФРГ: Берлин быстро снижает энергозависимость от РФ 1.05.2022, 22:38

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Роберт Хабек

Зависимость Германии от нефти из РФ снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%.

Германия быстро снижает энергозависимость от России и диверсифицирует поставки. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в воскресенье, 1 мая, представляя второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности, передает DW.

"Зависимость от нефти снизилась до 12%, от каменного угля - до 8%, от газа - до 35%", - отметил Хабек. Первый аналогичный доклад был представлен 25 марта.

"В последние недели мы вместе со всеми заинтересованными сторонами прилагали дальнейшие интенсивные усилия, чтобы импортировать меньше ископаемых энергоносителей из России и перевести поставки на более широкую основу", - указал министр ("Союз-90"/"зеленые").

Данные шаги требуют "огромных совместных усилий всех участников, они также предполагают траты, которые ощущаются как экономикой, так и потребителями", - сказал политик. "Однако они необходимы, если мы не хотим, чтобы нас и далее шантажировала Россия", - добавил он. "Ускоренный энергетический переход - это альфа и омега для обеспечения доступного, независимого и безопасного энергоснабжения в будущем", - подчеркнул Роберт Хабек. По данным AFP, ввоз каменного угля из РФ с начала года сократился примерно на 42%.

Диверсификация в газовой сфере продвигается сложно

Что касается диверсификации газовой сферы, то "процесс остается сложным", признал вице-канцлер. Увеличены закупки сырья в Норвегии и Нидерландах, значительно вырос импорт сжиженного природного газа (СПГ). В то же время необходимы скоординированные усилия на федеральном и региональном уровнях, со стороны отдельных компаний и частных домохозяйств, продолжил Хабек.

Федеральное правительство в тесном взаимодействии с землями полным ходом работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию несколько дополнительных плавучих терминалов СПГ уже в 2022 и 2023 годах, констатировал он.

Глава Минфина: ФРГ не будет платить за газ из РФ в рублях

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что ФРГ не будет платить за российский газ в рублях. "Обращаясь к (президенту РФ Владимиру. - Ред.) Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал политик в Twitter. В интервью изданиям группы Funke Линднер уточнил, что Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации.

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