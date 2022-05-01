Washington Post: Западная артиллерия, которую передают Украине, изменит ход войны с РФ 1.05.2022, 23:30

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Ведение в войну западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон.

Артиллерия, которую Украине передают страны Запада, изменит ход войны с Россией, говорится в статье Washington Post (перевод - «Новое время»). Издание со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков пишет, что это даст старт «кровавому сражению умов», подкрепленному оружием дальнего радиуса действия.

Поступление артиллерии в Украину заставит обе стороны действовать более ловко, если они стремятся избежать значительных потерь на фоне усиления боевых действий на востоке, считают эксперты.

Переход войны на стадию битвы артиллерии стал следствием неудачной попытки России быстро захватить всю территорию Украины, включая Киев. После того как российская армия была вынуждена покинуть север и боевые действия сконцентрировались на востоке, западные страны выразили готовность передать Украине тяжелую артиллерию. Ожидается, что война на Донбассе будет происходить с привлечением дальнобойного оружия, которое россияне уже использовали, в частности, для разрушения украинских городов.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая вместе со своим канадским коллегой в Пентагоне в четверг, 28 апреля, сказал, что дальнобойная артиллерия станет "решающей" на следующем этапе войны. Канадские и американские инструкторы, как ожидается, научат небольшое количество украинских военных управлять 155-мм гаубицами, которые обе страны обязались передать Украине в ближайшее время.

США передадут 90 гаубиц и почти 190 тысяч артиллерийских снарядов к ним, из которых, по словам анонимного источника издания в Пентагоне, половина уже прибыла в Украину. Кроме того, Франция пообещала Киеву 155-мм самоходные артиллерийские установки Цезарь.

Новый запрос президента США Джо Байдена в Конгресс о выделении 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине также включает предложение о финансировании «артиллерии большой дальности более тяжелого калибра», рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, хотя он пока не уточнил, какие конкретно системы рассматриваются.

Другие союзники, такие как Великобритания и Швеция также могут отправить артиллерию, считают аналитики.

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