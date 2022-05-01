«Министр труда» Беларуси признала, что белорусы массово теряют работу из-за санкций 1.05.2022, 23:05

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Ирина Костевич

Костевич предложила им идти на полевые работы.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о ситуации на рынке труда в условиях санкций на телеканале «Беларусь 1», передает «Наша Нива».

«Сегодня новые вызовы и угрозы с внешнего контура, они прирастают. Рынок на это отреагировал. В марте-апреле мы видим рост вынужденной неполной занятости, простоев. Коллективы перестраивают свою работу. Мы перешли на еженедельный мониторинг. У нас есть внутренние отраслевые штабы, чтобы, увидев проблему в конкретном коллективе, оперативно подключиться к ее решению», — сказала Ирина Костевич.

По ее словам, если человек теряет прежние доходы, есть возможности для решения этой проблемы — временный перевод к другому нанимателю, у которого сегодня есть заказы, временная занятость. «Сейчас идут сезонные полевые работы, человек может заработать дополнительную копеечку», — отметила министр.

Костевич сообщила, что в январе-марте 2022 года число занятых в экономике Беларуси держалось на уровне 4,245-4,246 млн.

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