Бойцы ВСУ ликвидировали Кужугета 3 10.05.2022, 11:01

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Новости с малой родины Шойгу.

Новостями с малой родины министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу поделился informnapalm.

"Во время спецоперации погиб Кужугет Белек Викторович. Служил в войсковой части 45865 г. Самара".

Любопытно, что по данному номеру в/ч в открытых источниках почти нет никакой информации, не считая записи, что - это ТРОПОСФЕРНАЯ РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ 13/103, село Лобуя, Якутия. Позывной - "Янтарь" (мониторит погоду для "оленеводов").

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