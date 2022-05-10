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Бойцы ВСУ ликвидировали Кужугета

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  • 10.05.2022, 11:01
  • 8,494
Бойцы ВСУ ликвидировали Кужугета

Новости с малой родины Шойгу.

Новостями с малой родины министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу поделился informnapalm.

"Во время спецоперации погиб Кужугет Белек Викторович. Служил в войсковой части 45865 г. Самара".

Любопытно, что по данному номеру в/ч в открытых источниках почти нет никакой информации, не считая записи, что - это ТРОПОСФЕРНАЯ РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ 13/103, село Лобуя, Якутия. Позывной - "Янтарь" (мониторит погоду для "оленеводов").

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