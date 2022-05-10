ЕБРР: Экономика Беларуси сократится сильнее, чем предполагалось 3 10.05.2022, 11:34

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Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз.

Экономика Беларуси сократится на 4% в этому году, считают в Европейском банке реконструкции и развития. По сравнению с мартом банк ухудшил свой прогноз на один процент, сообщает «Немецкая волна».

По оценке ЕБРР, российская экономика из-за санкций упадет на 10%.

Сильнее всех пострадает в этом году Украина: в ЕБРР прогнозируют сокращение экономики почти на 30% - по сравнению с мартом прогноз существенно ухудшился.

При этом аналитики банка считают, что в следующем году ожидается рост на 25%.

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