ЕБРР: Экономика Беларуси сократится сильнее, чем предполагалось

ЕБРР: Экономика Беларуси сократится сильнее, чем предполагалось3
- 10.05.2022, 11:34
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Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз.
Экономика Беларуси сократится на 4% в этому году, считают в Европейском банке реконструкции и развития. По сравнению с мартом банк ухудшил свой прогноз на один процент, сообщает «Немецкая волна».
По оценке ЕБРР, российская экономика из-за санкций упадет на 10%.
Сильнее всех пострадает в этом году Украина: в ЕБРР прогнозируют сокращение экономики почти на 30% - по сравнению с мартом прогноз существенно ухудшился.
При этом аналитики банка считают, что в следующем году ожидается рост на 25%.