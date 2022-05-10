закрыть
10 мая 2022, вторник, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ бомбой с самодельного дрона уничтожили оккупанта, который прицелился из гранатомета в украинского бойца

1
  • 10.05.2022, 11:44
  • 9,888
СБУ бомбой с самодельного дрона уничтожили оккупанта, который прицелился из гранатомета в украинского бойца

Украинские контрразведчики сработали четко.

Видео о том, как работает 15-е управление военной контразведки СБУ, опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Вчера на Донетчине стало одним орком меньше.

В момент, когда оккупант прицелился из гранатомета по украинскому герою, ему на голову обрушилась бомба с самодельного управляемого дрона», - написал Геращенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко