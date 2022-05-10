СБУ бомбой с самодельного дрона уничтожили оккупанта, который прицелился из гранатомета в украинского бойца 1 10.05.2022, 11:44

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Украинские контрразведчики сработали четко.

Видео о том, как работает 15-е управление военной контразведки СБУ, опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Вчера на Донетчине стало одним орком меньше.

В момент, когда оккупант прицелился из гранатомета по украинскому герою, ему на голову обрушилась бомба с самодельного управляемого дрона», - написал Геращенко.

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