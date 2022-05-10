Доллар и евро в Беларуси дорожают 1 10.05.2022, 11:48

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Новая рабочая неделя началась с нового курса валют.

На очередные большие выходные белорусы ушли с очень дешевым долларом — на бирже в пятницу его оценили в 2,54 рубля, евро тоже существенно сдал позиции. Сегодня на бирже некоторое оживление. Доллар и евро пошли вверх, пишет onliner.by.

На старте торгов во вторник доллар подорожал на 4,56 копейки, оценивается в 2,5949 белорусского рубля.

У евро тоже плюс — он добавил 5,8 копейки, продается по 2,7396 белорусского рубля.

Российский рубль, напротив, стал дешевле на 3,9 копейки. Теперь сотня стоит 3,7999 белорусского рубля.

Напомним, в пятницу, 6 мая, доллар подорожал на несущественные 0,2 копейки и оценивался в 2,5493 белорусского рубля. У евро минус 1,88 копейки, он опустился до 2,6816 белорусского рубля. Российский рубль сбросил 0,28 копейки, сотня стоила 3,8389 белорусского рубля.

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