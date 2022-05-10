ВСУ разгромили многокилометровую колонну оккупантов в Харьковской области

ВСУ разгромили многокилометровую колонну оккупантов в Харьковской области4
- 10.05.2022, 11:54
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Видео снято из трофейной бронемашины, которую тянут трактором.
В социальных сетях опубликовано видео уничтоженной многокилометровой колонны войск России в Харьковской области. Оккупанты хотели зайти в областной центр, однако были разбиты подразделениями Вооруженных сил Украины. Запись видео сделана из трофейной бронемашины, которую тянут трактором в неизвестном направлении, сообщает glavred.info.
Автор видеозаписи рассказал, что российские войска стремились зайти в Харьков. По дороге они вступили в бой с силами обороны Украины и потерпели поражение. Когда конкретно была разбита вражеская колонна, в видео не указывается.