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TikTok удалил аккаунт лукашенковских пропагандистов

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  • 10.05.2022, 13:26
  • 1,804
TikTok удалил аккаунт лукашенковских пропагандистов

У него насчитывалось 40 тысяч подписчиков.

TikTok удалил аккаунт государственной "Минской правды". У него насчитывалось 40 тысяч подписчиков. Пропагандисты этим очень возмущены — они вынуждены завести новый аккаунт.

TikTok и раньше блокировал аккаунты с открытой пропагандой ненависти или угрозами, но "Минскую правду" почему-то не трогал.

Это издание регулярно порочит оппозицию и просто несогласных с политикой властей людей, бело-красно-белую символику. В прошлом году скандал вызвала карикатура со свастикой, вспоминает "Еврорадио".

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