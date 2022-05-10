TikTok удалил аккаунт лукашенковских пропагандистов

TikTok удалил аккаунт лукашенковских пропагандистов3
- 10.05.2022, 13:26
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У него насчитывалось 40 тысяч подписчиков.
TikTok удалил аккаунт государственной "Минской правды". У него насчитывалось 40 тысяч подписчиков. Пропагандисты этим очень возмущены — они вынуждены завести новый аккаунт.
TikTok и раньше блокировал аккаунты с открытой пропагандой ненависти или угрозами, но "Минскую правду" почему-то не трогал.
Это издание регулярно порочит оппозицию и просто несогласных с политикой властей людей, бело-красно-белую символику. В прошлом году скандал вызвала карикатура со свастикой, вспоминает "Еврорадио".