закрыть
10 мая 2022, вторник, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Нидерландов приехал в Украину

  • 10.05.2022, 16:02
Глава МИД Нидерландов приехал в Украину

Вопке Хукстра посетил Ирпень.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра прокомментировал впечатление увиденных разрушений украинских городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновника.

"Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, живущих здесь. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости", - написал глава МИД Нидерландов.

Он опубликовал фото из освобожденного Ирпеня. 

По словам Хукстра, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.

Чиновник также сообщил, что позже вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

В свою очередь Бербок опубликовала в твиттере фото с визита в Бучу. 

Она выразила ошеломление ирреальностью увиденного: "Это могла быть моя семья, мои соседи. Потрасяющий Беспредел. Мы не можем забрать боль у выживших, но мы можем сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливость: никто не должен верить, что может совершить преступления без последствий".

Чиновница заверила генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, сопровождавшую делегацию, в полной поддержке Германией раскрытия военных преступлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко