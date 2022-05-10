Российского историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима в Мордовии 2 10.05.2022, 18:36

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Юрий Дмитриев

Главу карельского отделения общества «Мемориал» приговорили к 15 годам лишения свободы.

Историка и главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима ИК-18 в поселке Потьма в Мордовии, сообщает во вторник, 10 мая, "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева, передает DW.

Российский историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Дмитриев своей вины не признал. 15 марта 2022 года Верховный суд Карелии отклонил его апелляцию. 29 марта адвокат Дмитриева сообщал, что историка переведут из СИЗО Петрозаводска в колонию в карельском поселке Надвоицы. В тот же день его этапировали, сообщило издание karelia.news.

Сторонники Дмитриева утверждали, что преследование историка связано с его правозащитной деятельностью и работой по восстановлению памяти о репрессированных. Освобождения Дмитриева требовал Евросоюз, а также ученые и деятели искусства из разных стран.

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