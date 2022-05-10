Политзаключенная пенсионерка Алена Гнаук 10 дней держит голодовку за решеткой 1 10.05.2022, 22:01

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Алена Гнаук

У женщины имеются проблемы со здоровьем.

За решёткой уже 10 дней держит голодовку политзаключённая пенсионерка Алена Гнаук. Она требует, чтобы её письма доходили до адресатов.

У женщины имеются проблемы со здоровьем.

За 65-летней Гнаук "числятся" четыре уголовных дела. По двум из них её уже осудили на три года домашней "химии". Однако сломить политзаключённую не удалось, поэтому на неё завели ещё два уголовных дела — якобы за "дискредитацию Беларуси" и "клевету на Лукашенко".

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