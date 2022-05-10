ВСУ уничтожили на Донбассе 12 танков, вертолет Ми-24 и другую технику россиян 10.05.2022, 22:27

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Украинцы успешно отразили 12 атак врага.

Украинские защитники на Донбассе сегодня, 10 мая, уничтожили 12 танков противника, вертолет и еще более трех десятков единиц различной техники оккупантов.

Об этом говорится в сообщении о ситуации на Донецком и Луганском направлениях, обнародованном на странице Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, в течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага", - информируют в ОС.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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