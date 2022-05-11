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ВСУ разгромили подразделение морской пехоты РФ, которое бежало из-под Киева

  • 11.05.2022, 8:35
  • 8,696
ВСУ разгромили подразделение морской пехоты РФ, которое бежало из-под Киева

Оккупанты понесли огромные потери.

Одно из подразделений морской пехоты России, которое изначально было в Киевской области, переукомплектовали и снова бросили в Украину. Но оккупантам снова не повезло - они опять получили "на орехи" от Вооруженных сил Украины, но в этот раз уже в Запорожской области.

Об этом рассказал бывший командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин в интервью 24 каналу.

"Мы сожгли два танка (подразделения морской пехоты России, – ред.), несколько БМП и "набили" множество оккупантов, после чего они были вынуждены отступать на несколько населенных пунктов назад", – сообщил Жорин.

По его словам, речь идет об одном из подразделений, которое "убегало" из Киевской области, но его снова бросили на территорию Украины уже в другом направлении.

"И так сложилось, что мы их снова встретили", – добавил Жорин.

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