Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерями

Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерями1
- 11.05.2022, 11:56
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Уничтожена бронированная техника оккупантов.
Бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.
Об этом идет речь в сообщении Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в соцсети Facebook.
Отмечается, что Силы обороны Запорожского края совместно с воинами бригады уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.
"Некоторые подразделения бригады смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях", - добавили в Запорожской бригаде ТрО.