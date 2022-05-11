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Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерями

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  • 11.05.2022, 11:56
  • 8,156
Контрудар на Запорожье: ВСУ заняли новые рубежи, враг отступил с потерями

Уничтожена бронированная техника оккупантов.

Бойцы Вооруженных сил Украины в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в соцсети Facebook.

Отмечается, что Силы обороны Запорожского края совместно с воинами бригады уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.

"Некоторые подразделения бригады смогли продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях", - добавили в Запорожской бригаде ТрО.

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