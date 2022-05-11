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Зажарили «крокодила»: львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24

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  • 11.05.2022, 12:27
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Зажарили «крокодила»: львовские десантники сбили российский ударный вертолет Ми-24

Эффектная работа ПЗРК Stinger.

Вчера в результате блистательных действий украинских десантников при помощи ПЗРК Stinger на борту вертолета Ми-24 возникла незапланированная экзотермическая реакция.

Как горит подбитое судно оккупантов, показано на видео от ДШВ ВСУ.

«Благодарим бойцов подразделения противовоздушной обороны 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ за меткость и бесстрашие!

Всего с начала войны на счету подразделений ДШВ Вооруженных Сил Украины уже 15 сбитых вертолетов противника», — говорится в сообщении командования десантных войск ВСУ.

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