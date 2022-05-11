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Бойцы ВСУ захватили брошенный оккупантами танк Т-72

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  • 11.05.2022, 14:12
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Бойцы ВСУ захватили брошенный оккупантами танк Т-72

«Поставка» тяжелого вооружения от РФ идет по плану.

Вооруженные силы Украины продолжают собирать богатый урожай вражеской техники. Нередко российские оккупанты в панике бросают исправные танки прямо на полях сражений.

О захвате бойцами ВСУ очередного российского танка – Т-72Б3 на своей странице в Facebook сообщил Андрей Лысенко из пресс-службы Минобороны Украины.

"Поставка тяжелого вооружения от РФ идет по плану. На этот раз оккупанты передали нам Т-72Б3", – написал он.

Отмечается, что вражеский танк полностью исправен и в рабочем состоянии. В нем попросту закончилось топливо, из-за чего оккупанты, у которых есть большие проблемы с поставками горючего, решили его бросить.

"Танк в идеальном состоянии", – отметил Лысенко.

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