Украина вернула контроль над границей с Беларусью 2 11.05.2022, 17:44

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В целом восстановлен контроль на участке границы протяженностью почти 1200 километров.

Официальный Киев восстановил контроль над границей Украины с Беларусью в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Об этом заявил руководитель департаменты охраны государственной границы ГПСУ Леонид Баран.

Государственная пограничная служба восстановила контроль на участке границы, протяженность которой составляет почти 1 200 километров. Две трети участка – кордон с Россией. На данный момент проводятся мероприятия, связанные с организацией охраны границы. Ситуация остается опасной, поэтому классической системы охраны кордонов пока нет. За службу Украине награждены 207 военных пограничников, 57 посмертно. Фиксируются случаи незаконного пересечения границы. Враг продолжает обстреливать артиллерией и наносить авиаудары, в том числе, и по позициям пограничников. Об этом заявил директор Департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонид Баран.

"Государственная пограничная служба в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей в рамках восстановления контроля за границей вышла на участки ответственности. В целом восстановлен контроль на участке границы протяженностью почти 1 тысяча 200 километров, две трети из которых - это граница с Россией. Тем не менее опасность остается, именно поэтому классической охраны границы, которая была до агрессии, конечно, не происходит", - цитирует его заявление УНИАН.

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