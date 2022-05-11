Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине 5 11.05.2022, 22:37

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Водитель тяжело ранен.

В Харьковской области российский самолет обстрелял работавший в поле трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В результате авианалета в Валковском районе 26-летний водитель сельхозтехники получил тяжелое ранение.

"Событие произошло сегодня вблизи поселка Новый Мерчик. Вражеский самолет выпустил ракету по сельскохозяйственной технике, которая обрабатывала землю. В результате молодой механизатор получил тяжелые ранения, он доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.

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