Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине

Российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине5
- 11.05.2022, 22:37
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Водитель тяжело ранен.
В Харьковской области российский самолет обстрелял работавший в поле трактор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
В результате авианалета в Валковском районе 26-летний водитель сельхозтехники получил тяжелое ранение.
"Событие произошло сегодня вблизи поселка Новый Мерчик. Вражеский самолет выпустил ракету по сельскохозяйственной технике, которая обрабатывала землю. В результате молодой механизатор получил тяжелые ранения, он доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.