На южном направлении ВСУ взорвали склад боеприпасов и нанесли большие потери врагу 12.05.2022, 7:38

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Атаковать и продвинуться оккупанты не могут.

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки, 11 мая, на южном направлении были ликвидированы 23 оккупанта и четыре единицы техники.

Также в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов.

«Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 2️3 рашиста, поражены 2️ танка и 2️ БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов на Херсонщине», — сообщили в командовании.

Отмечается, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах. Атаковать и продвинуться оккупанты не могут.

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