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Бойцы ВСУ провели на Харьковщине отвлекающий маневр и уничтожили подразделение врага

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  • 12.05.2022, 8:34
  • 9,326
Бойцы ВСУ провели на Харьковщине отвлекающий маневр и уничтожили подразделение врага

Имитация фланговых атак сбила оккупантов с толку.

Об отличной работе украинских военных на Харьковщине рассказало агентство УНИАН.

Бойцы при контрнаступлении отвлекли российские силы, чтобы смежные подразделения выполнили штурмовую операцию.

Так, несколько подразделений ВСУ по нескольким флангам осуществили имитацию наступления операции, чтобы отвлечь на себя внимание. В результате удалось уничтожить несколько боевых единиц и около взвода личного состава войск РФ.

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