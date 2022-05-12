CNN опубликовал видео расстрела российскими солдатами двух мирных жителей под Киевом 4 12.05.2022, 11:14

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Оккупанты не скрывали лиц и не опасались камер.

Появляются все новые и новые доказательства преступлений российской армии против украинских граждан. Доказательства получают из разных источников.

Так американский телеканал CNN опубликовал видео с камеры наблюдения, как российские солдаты на окраине Киева расстреляли двух гражданских мужчин, перед тем как начать грабить.

Отмечается, что сейчас это расследуется как военное преступление. Украинцы находились за забором — это был владелец разграбленного автосалона и пожилой охранник Леонид Пляц. Мужчине было 68 лет.

Сообщается, что сначала российские военные подозвали мужчин и говорили с ними через забор. Украинцы были безоружны, напротив них было пятеро вооруженных российских солдат. Они обыскали их и когда те начали возвращаться — расстреляли в спину. Владелец погиб на месте, а охранник умер не сразу.

Внимание! На кадрах изображены сцены жестокости 18+.

Российские солдаты ворвались в дилерский центр и начали мародерствовать. Они распивали алкоголь, вскрывали шкафы. Все это время охранник был жив, он пытался остановить свою кровь и позвать на помощь.

Когда украинские добровольцы смогли прорваться к мужчине он уже почти истек кровью — Леонид умер возле своей сторожки. Трагедия произошла в марте 2022 года.

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