Япония заморозила активы двух крупных российских банков 12.05.2022, 11:18

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Под санкции попали частный и государственный банк.

Японское правительство заморозило активы двух крупных российских банков в качестве мер давления на Кремль из-за военного вторжения в Украину. Об этом пишет Kyodo News.

Под санкции попали крупнейший российский госбанк — Сбербанк, а также крупнейший российский частный банк — Альфа-банк.

Отмечается, что эта мера заставит японские компании искать альтернативные способы расчетов для продолжения бизнеса в России.

Также Токио запретит японским физическим и юридическим лицам проводить новые инвестиции в России, которые дадут им долю в размере 10% и более. Запрету подлежат также кредиты российским юрлицам со сроком погашения более одного года.

По данным японского Минфина, в 2021 году Япония инвестировала в Россию $470 млн.

Ранее сообщалось, что Япония объявила о новых санкциях в отношении России, которые включают ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и компаний оборонного комплекса России.

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