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Нацгвардейцы мощно ударили по оккупантам, спрятавшимся за жилым домом

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  • 12.05.2022, 12:19
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Нацгвардейцы мощно ударили по оккупантам, спрятавшимся за жилым домом

Удалось попасть в технику врага, а также уничтожить их боекомплект.

Артиллеристы Национальной гвардии Украины эффектно уничтожили вражеские позиции, которые те обустроили во дворе одного из частных домов на Харьковщине.

Видео опубликовало Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

На кадрах видна удачная артиллерийская атака нацгвардейцев на позиции захватчиков. Уничтожено вражескую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом, а также нескольких оккупантов, которые находились рядом.

"Оккупанты продолжают прятать технику возле гражданских домов украинцев, размещать там свои позиции и, что самое страшное, обстреливать мирные районы Харьковщины. Благодаря профессионализму бойцов артиллерийских подразделений нам удается беспощадно выбивать их оттуда", - говорится в сообщении.

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