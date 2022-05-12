Экс-глава «Аховы птушак Бацькаўшчыны» получил 2,5 года колонии 5 12.05.2022, 12:35

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Режим испугался выражения «Птушкі з народам».

Виктор Фенчук, бывший руководитель ликвидированной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», получил 2,5 года лишения свободы, сообщает «Зялёны партал». Такой же срок запрашивал для него прокурор.

Фенчук был признан виновным по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК). По версии следствия, он якобы блокировал движение транспорта на проезжей части дороги и выкрикивал лозунги. В материалах дела речь шла о пяти эпизодах. Поводом для обвинения послужили несколько фото с протестных маршей и выражение «Птушкі з народам» (птицы с народом).

«Минсктранс» также предъявил Фенчуку иск в размере 196 тысяч рублей. Суд выделил его в отдельное производство.

Виктор Фенчук руководил общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» с 2007 по 2014 год. Его задержали в августе 2021 года.

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