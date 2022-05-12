Под Оршей выставили на аукцион здание льнозавода 4 12.05.2022, 12:50

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У предприятия миллионные ежегодные убытки и займы.

Программа развития льноводства в Беларуси как и многие другие государственные программы по поддержке государственных предприятий принципиально не помогает делу. В конце прошлого — начале этого года уже объявлялось о закрытии предприятия Витебскобллен, которое обанкротилось несмотря на государственную поддержку. Сейчас на продажу выставляется имущество Ореховского льнозавода, пишет сайт orsha.eu. При чем продают предприятие за долги. У него миллионные ежегодные убытки и займы с которыми рассчитаться льнозавод не может.

В итоге весьма красивое двухэтажное здание продается со стартовой ценой в 146 тысяч рублей. Но за такую достаточно не большую цену не факт, что найдется новый хозяин. Раньше здание выставляли на продажу и аукцион не состоялось — не нашлось желающих.

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