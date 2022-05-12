В ископаемых яйцах возрастом 70 миллионов лет обнаружили эмбрионы динозавров 12.05.2022, 13:45

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Это достаточно редкая находка, потому что окаменелости подобного рода обычно не сохраняются.

Палеонтологи описали ископаемые яйца динозавров, найденные в верхнемеловых отложениях Китая. В двух яйцах ученые обнаружили хорошо сохранившиеся скелеты эмбрионов. Строение костей зародышей позволило отнести находку к базальным гадрозавроидам. Небольшой размер исследованных яиц говорит о том, что изначально для гадрозавроидных динозавров были характерны некрупные яйца, а уже потом у одной из линий — ламбеозаврин — они увеличились в размерах. Исследование опубликовано в журнале BMC Ecology and Evolution.

Ископаемые яйца динозавров палеонтологи находят часто, но при этом окаменелости эмбрионов обычно не сохраняются — поэтому яйца (не только у динозавров) классифицируют отдельно, описывая на их основе оотаксоны. Среди гадрозавроидов (Hadrosauroidea), к которым относятся утконосые динозавры, или гадрозавриды (Hadrosauridae), а также их ближайшие родственники, эмбрионы или недавно вылупившиеся детеныши известны только у трех видов: у гипакрозавра (Hypacrosaurus stebingeri), майазавры (Maiasaura peeblesorum) и зауролофа (Saurolophus angustirostri). По этой причине ранний онтогенез у гадрозавроидов изучен недостаточно хорошо.

Лида Син (Lida Xing) из Китайского университета наук о Земле и его коллеги из Китая и Канады изучили кладку яиц динозавров из верхнемеловой формации Хэкоу (Hekou Formation) на юге Китая. Геологический возраст формации — вопрос дискуссионный, но Лида Син и его коллеги склоняются к тому, что ее возраст находится в пределах маастрихта (72,1–66 миллионов лет назад). Кладка состояла из 13 яиц, но изначально их, скорее всего, было больше. В двух яйцах палеонтологам удалось обнаружить скелеты зародышей. Сами яйца ученые отнесли к оотаксону Spheroolithidae, а эмбрионы определили как гадрозавроидных динозавров, не относящихся к гадрозавридам.

Толщина скорлупы изученных яиц составляла всего 0,32–0,42 миллиметра, что делает ее одной из самых тонких среди известных яиц Spheroolithidae. Палеонтологи определили объем одного из яиц примерно в 660 миллилитров. Ученые отмечают, что по объему эти яйца схожи с яйцами гадрозаврин (Hadrosaurinae) — одного из подсемейств гадрозаврид (около 900 миллилитров у майазавры), в то время как у другого подсемейства, ламбеозаврин (Lambeosaurinae), яйца гораздо больше (примерно 4000 миллилитров у гипакрозавра).

Авторы считают, что наличие небольших яиц у базальных гадрозавроидов указывают на то, что крупные яйца у ламбеозаврин — продвинутый признак. Ранее ученые даже предполагали, что детеныши ламбеозаврин вылуплялись из яйца вполне сформированными, а вот мелкие детеныши гадрозаврин вылуплялись недоразвитыми, как у птенцовых птиц. Но Лида Син и его коллеги отмечают, что не могут это подтвердить в отношении исследованных зародышей гадрозавроидов, так как они на момент захоронения были на довольно ранней эмбриональной стадии.

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