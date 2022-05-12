Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян3
- 12.05.2022, 15:50
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Система является одной из крупнейших мировых криптобирж.
Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - отметил Федоров.
В апреле криптобиржа Binance ограничила доступ пользователям из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 тыс. евро.