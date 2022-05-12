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Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян

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  • 12.05.2022, 15:50
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Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян

Система является одной из крупнейших мировых криптобирж.

Криптобиржа Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. 

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - отметил Федоров.

В апреле криптобиржа Binance ограничила доступ пользователям из РФ, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 тыс. евро.

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