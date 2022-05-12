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«Газпром» сообщил об отказе от польского участка газопровода «Ямал-Европа»

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  • 12.05.2022, 16:17
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«Газпром» сообщил об отказе от польского участка газопровода «Ямал-Европа»

Газопровод проходит из России через Беларусь и Польшу до Германии.

Российская госкорпорация "Газпром" сообщила о невозможности использовать польский участок газопровода "Ямал-Европа" из-за запрета российского правительства. Владелец газпровода, компании EuRoPol GAZ, накануне попала в список компаний, на которые Россия накладывает ответные энергетические санкции, информирует "Радио Свобода".

Газопровод проходит из России через Беларусь и Польшу до Германии. Его мощность составляет около 33 млрд кубометров газа в год. Из более чем 2 тысяч километров газопровода EuRoPol GAZ владеет участником в 683 километра. Немецкий регулятор заявил, что труба сейчас не используется для поставок российского газа в Германию. Вместо этого Германия перенаправляет по нему газ в Польшу.

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