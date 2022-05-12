ВСУ уничтожили российскую базу с арсеналом ракет 2 12.05.2022, 17:20

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Видеофакт.

Украинские военные уничтожили базу Вооруженных сил России с арсеналом ракет применяя отечественный ударно-разведывательный беспилотник Punisher (Каратель), пишет glavred.info.

Видео мощного удара с применением этого дрона появилось в сети. На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат сбрасывает снаряд на позиции оккупантов. После этого он вызывает детонацию ящиков с боеприпасами, которые там хранились.

Отмечается, что удар был осуществлен по базе, где хранились ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО). В результате мощного взрыва база была уничтожена полностью.

По некоторым данным, оккупанты могли ее использовать как командный пункт, поэтому среди захватчиков, которых удалось там ликвидировать, могут быть несколько командиров.

Украинские дроны Punisher – что о них известно

Украинский ударно-разведывательный беспилотный комплекс Punisher разработала команда предприятия UA Dynamics.

15 апреля этого года на предприятии сообщили, что дрон успешно прошел полевые испытания на одном из полигонов ВСУ и одобрен к боевому применению Силами специальных операций Украины.

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