ВСУ снова ударили по врагу на Северском Донце 1 12.05.2022, 18:52

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Россияне пытались эвакуировать десант.

ВСУ уничтожили понтонный мост с российской техникой на переправе Северский Донец 12 мая.

Уникальные кадры опубликовал InformNapalm.

"Сегодня днем, 12 мая, рашисты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ", - делятся журналисты.

Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе.

После того как уничтожили переправу для эвакуации, враг побросал технику и вплавь переплыл реку.

Уточняется, что за 4 дня безуспешных попыток переправы, противник потерял более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

По данным InformNapalm самые большие потери у 74-ой ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.

Ранее об уничтожении целой БТГр из состава этой бригады сообщал советник главы МВД Виктор Андрусив. Речь, видимо, шла как раз об этой операции.

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