Российское судно «Всеволод Бобров» загорелось возле Змеиного благодаря украинским военным морякам

Российское судно «Всеволод Бобров» загорелось возле Змеиного благодаря украинским военным морякам4
- 12.05.2022, 20:11
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Об этом заявил спикер Одесской военной администрации.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем обращении, опубликованном 12 мая в Telegram, подтвердил, что судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" было повреждено в районе острова Змеиный, передает gordonua.com.
"Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, плетется в Севастополь. Сейчас эта информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали змеебаев возле острова Змеиный – правда", – сказал он.