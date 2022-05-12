Российское судно «Всеволод Бобров» загорелось возле Змеиного благодаря украинским военным морякам 4 12.05.2022, 20:11

9,540

Об этом заявил спикер Одесской военной администрации.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем обращении, опубликованном 12 мая в Telegram, подтвердил, что судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" было повреждено в районе острова Змеиный, передает gordonua.com.

"Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, плетется в Севастополь. Сейчас эта информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали змеебаев возле острова Змеиный – правда", – сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».