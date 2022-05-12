Суд в Украине наложил арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники из Беларуси 2 12.05.2022, 20:54

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Арест наложен в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Суд в Украине наложил арест на 158 единиц автомобилей и спецтехники из Беларуси общей стоимостью около 220 миллионов гривен сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности Украины. Арест наложен в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что в период 2021-2022 годов должностные лица украинского общества с иностранными инвестициями, являющегося импортером и официальным дистрибьютором автомобильной и иного рода техники беларусского производства, по предварительному сговору с несколькими предприятиями-дилерами осуществили передачу автомобилей. При этом часть транспортных средств, общей стоимостью около 105 миллионов гривен, была передана без надлежащего отражения проведенных хозяйственных операций в налоговом и бухгалтерском учете. В результате использования такой схемы, предприниматели уклонились от уплаты налогов более чем на 10 миллионов гривен.

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