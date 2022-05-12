ВСУ уничтожили 13 танков и вертолет оккупантов на Донбассе 12.05.2022, 21:53

Отбили 18 атак.

ВСУ на Донбассе отразили 18 атак оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

«Обстановка сложная, но контролируемая», — говорится в сообщении.

Украинские защитники сообщают, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.

Уточняется, что военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

13 танков;

8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО)

27 единиц боевой бронированной техники;

2 единицы специальной инженерной техники;

5 автомобилей.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в ООС.

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