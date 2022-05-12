ВСУ уничтожили 13 танков и вертолет оккупантов на Донбассе
- 12.05.2022, 21:53
Отбили 18 атак.
ВСУ на Донбассе отразили 18 атак оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.
«Обстановка сложная, но контролируемая», — говорится в сообщении.
Украинские защитники сообщают, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.
Уточняется, что военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
13 танков;
8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО)
27 единиц боевой бронированной техники;
2 единицы специальной инженерной техники;
5 автомобилей.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в ООС.