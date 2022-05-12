закрыть
12 мая 2022, четверг, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили 13 танков и вертолет оккупантов на Донбассе

  • 12.05.2022, 21:53
ВСУ уничтожили 13 танков и вертолет оккупантов на Донбассе

Отбили 18 атак.

ВСУ на Донбассе отразили 18 атак оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

«Обстановка сложная, но контролируемая», — говорится в сообщении.

Украинские защитники сообщают, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.

Уточняется, что военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

13 танков;

8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО)

27 единиц боевой бронированной техники;

2 единицы специальной инженерной техники;

5 автомобилей.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в ООС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников
Депобедизация
Депобедизация Дмитрий Глуховский
Путин, ленд-лиз – твой приговор
Путин, ленд-лиз – твой приговор Альфред Кох
Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников