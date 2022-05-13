Литва заморозила активы четырех компаний из Беларуси и одного физлица на сумму более €30 миллионов 13.05.2022, 8:25

3,858

Меры приняты в рамках санкций ЕС.

Власти Литвы после введения Евросоюзом санкций заморозили средства четырех белорусских компаний и одного физлица. Об этом говорится в заявлении Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Литовской республики.

Общая сумма замороженных средств составляет около 30 миллионов евро и 7,6 миллиона долларов.

Также заморожены средства семи российских организаций на почти 19 миллионов евро и 3 миллиона долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».