Двое погибших и разрушения по всей Беларуси: спасатели рассказали о последствиях вчерашней бури 2 13.05.2022, 9:27

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фото: МЧС

Особенно сильный удар пришелся на Могилевскую область.

12 мая над Беларусью пронесся настоящий ураган: по всей стране объявили оранжевый, а в Могилевской области — даже красный уровень опасности. Работы у спасателей было много: сильный ветер, дожди, грозы и град натворили немало бед и разрушений, к сожалению, не обошлось и без человеческих жертв. В МЧС подвели итоги вчерашнего разгула стихий.

Как сообщают в МЧС, из-за бури пострадали 16 населенных пунктов по всей стране. Особенно сильный удар пришелся на Могилевскую область, где ветер разогнался до 31 м/с.

Там спасателям пришлось 53 раза выезжать на уборку упавших деревьев. В Бобруйске, Горецком и Чаусском районах повреждены автомобили. На трех участках железной дороги — в Кличевском, Быховском и Климовичском районах — рухнувшие деревья перегородили пути, из-за чего произошла задержка движения поездов до 1,5 часов.

В Климовичском районе от шквалистого ветра пострадали 16 зданий, под Бобруйском у 3 строений повреждена кровля. Пострадавших нет.

В Минской области порывы ветра достигали 24 м/с. Работники МЧС 25 раз выезжали распиливать упавшие деревья, у ста зданий повреждена крыша.

В Солигорске произошел несчастный случай, который привел к человеческим жертвам: рухнувшие деревья придавили автомобиль с двумя рабочими, в результате один из них скончался в больнице, второй госпитализирован.

В Дзержинском районе в поселке Энергетиков на ул. О. Кошевого сорвало утеплитель со стены многоквартирного жилого дома на площади около 30 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В Минске из-за рухнувшего дерева погибла женщина. Также упавшие деревья повредили 13 автомобилей и выбили несколько окон.

В Гомельской области из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с зафиксировано 30 случаев падения деревьев. В Жлобинском районе одну девушку доставили с травами в больницу.

Также под Жлобином пострадали 2 жилых дома, в Светлогорске и Калинковичах повреждено 2 автомобиля.

По данным РУП «Гомельэнерго», оказались обесточены 16 линий электропередачи.

В Витебске рухнувшие деревья повредили 5 машин. В Витебском районе дерево упало на линию электропередачи, идущую к частному жилому дому, никто не пострадал.

По данным Белэнерго, за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение в 1350 населенных пунктах. На утро 13 мая продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 240 населенных пунктах в Гомельской и Могилевской областях.

В ликвидации последствий непогоды в течение суток были задействованы порядка 1000 человек персонала, и более 300 единиц техники.

Как сообщают синоптики, погода остается неустойчивой — сильный порывистый ветер не утихнет до конца недели.

13 мая, ожидается переменная облачность, в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +22°С.

В субботу, 14 мая, будет облачно с прояснениями, на большей части страны — кратковременные дожди. Ночью будет от +5 до +11 градусов тепла, днем +12…+19°С, по югу до +21°С.

В воскресенье, 15 мая, по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью термометры покажут +4…+10°С, днем +13…+20°С.

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