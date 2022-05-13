Оккупанты «потерялись» возле позиции ВСУ под Харьковом и были ликвидированы 4 13.05.2022, 11:52

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Российские солдаты случайно вышли прямо на украинских бойцов.

Бойцы ВСУ уничтожили двух оккупантов возле села Победа Харьковской области. Они сами вышли на позиции наших военных.

Видео с места событий опубликовал журналист Юрий Бутусов, передает glavred.info.

"Мы себе думаем, что это - десантники. Но экипировка у них хорошая - каски не железные, со всеми обвесами... У нас здесь точка. Они шли из Украинки... Шли на таком расслаблении - совсем не похоже на ДРГ. .И все... Оба тюлени кацапские", - рассказали украинские воины.

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