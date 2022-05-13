закрыть
13 мая 2022, пятница, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ уничтожил снайперскую пару оккупантов из миномета КБА-118

  • 13.05.2022, 12:22
  • 2,002
Украинский спецназ уничтожил снайперскую пару оккупантов из миномета КБА-118

Видео с беспилотника.

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ эффективно используют современный миномет КБА-118 калибра 60 миллиметров украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ССО показали уничтожение вражеской снайперской пары на южном направлении сражений с оккупантами.

Оккупанты были уничтожены с первого выстрела.

Данный миномет разработан в киевском конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", являющемся частью ДК "Укроборонпром". Миномет КБА-118 был представлен широкой публике на киевской выставке "Оружие и безопасность-2013". Вес этого миномета даже меньше веса АГС-17.

ССО получили новый миномет на вооружение несколько лет назад и сразу же начали активно учиться его использовать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин
Потому что Лукашенко!
Потому что Лукашенко! Андрей Санников