Бой в Мариуполе: защитники «Азовстали» уничтожили восемь оккупантов

Бой в Мариуполе: защитники «Азовстали» уничтожили восемь оккупантов1
- 13.05.2022, 12:29
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Рашисты пошли на штурм завода, но получили достойный отпор.
Командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко опубликовал фрагмент вечернего боя защитников "Азовстали" с российскими оккупантами.
На записи зафиксирован фрагмент боя и снят с помощью БПЛА его результат - защитники насчитали восемь убитых рашистов.
"В условиях полного окружения, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - наши защитники продолжают уничтожать врага", - пишет Витко в комментарии к видео.