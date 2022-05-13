Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники: ВСУ блестяще громят армию РФ на Донбассе

Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники: ВСУ блестяще громят армию РФ на Донбассе3
- 13.05.2022, 13:57
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Украинские войска умело используют природные препятствия.
Защитники Украины блестяще уничтожают врага на Востоке страны, удачно используя те немногочисленные природные препятствия, которые там есть. За пару дней страна-агрессор потеряла 73 единицы боевой техники и по меньшей мере одну батальонную тактическую группу. А это значит, что из путинской армии "выбыли" более 600 человек личного состава.
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
В частности, возле поселка Белогоровка в Луганской области за четыре дня россияне потеряли 73 единицы боевой техники: часть уничтожена, часть - захвачена украинскими военными.
Российские оккупанты неоднократно пытались переправиться через реку Северский Донец, построив понтонную переправу, но каждый раз попадали под огонь ВСУ.
"В одном бою, применяя артиллерию и штурмовую авиацию, с помощью разведки – это блестящая работа", – сказал военный эксперт.
Мусиенко отметил, что украинцы в очередной раз продемонстрировали, насколько эффективно Вооруженные Силы сдерживают российские войска.
"Это высококлассная, блестящая работа", – добавил он.