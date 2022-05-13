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Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники: ВСУ блестяще громят армию РФ на Донбассе

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  • 13.05.2022, 13:57
  • 11,838
Минус 600 оккупантов и 73 единицы техники: ВСУ блестяще громят армию РФ на Донбассе

Украинские войска умело используют природные препятствия.

Защитники Украины блестяще уничтожают врага на Востоке страны, удачно используя те немногочисленные природные препятствия, которые там есть. За пару дней страна-агрессор потеряла 73 единицы боевой техники и по меньшей мере одну батальонную тактическую группу. А это значит, что из путинской армии "выбыли" более 600 человек личного состава.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В частности, возле поселка Белогоровка в Луганской области за четыре дня россияне потеряли 73 единицы боевой техники: часть уничтожена, часть - захвачена украинскими военными.

Российские оккупанты неоднократно пытались переправиться через реку Северский Донец, построив понтонную переправу, но каждый раз попадали под огонь ВСУ.

"В одном бою, применяя артиллерию и штурмовую авиацию, с помощью разведки – это блестящая работа", – сказал военный эксперт.

Мусиенко отметил, что украинцы в очередной раз продемонстрировали, насколько эффективно Вооруженные Силы сдерживают российские войска.

"Это высококлассная, блестящая работа", – добавил он.

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