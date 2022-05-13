Великобритания ввела санкции против экс-гимнастки Алины Кабаевой 6 13.05.2022, 14:31

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Алина Кабаева

Под ограничения попали также родственники и бывшая официальная жена Путина.

Британия внесла в свой санкционный список российскую экс-гимнастку Алину Кабаеву, бывшую жену президента РФ Владимира Путина и несколько его друзей и родственников. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Алина Кабаева является председателем совета директоров Национальной медиагруппы РФ.

«Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, а ранее она была депутатом Думы от путинской «Единой России», — подчеркнули в официальном заявлении МИД.

Новые санкции направлены против «теневой сети, поддерживающей роскошный образ жизни Путина», говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Также в список попала бабушка Кабаевой Анна Зацеплина. Ее называют соратницей российского бизнесмена Геннадия Тимченко, который уже находится под санкциями. По данным МИД, Зацепина получила от Тимченко «роскошную квартиру в Москве».

Кроме того под санкции попала бывшая жена Путина Людмила Очеретная, которая после развода в 2014 году «извлекала выгоду из льготных деловых отношений с госструктурами РФ».

Ограничения коснулись и других родственников президента РФ: двоюродных братьев Игоря и Романа Путиных, Михаила Шеломова, а также Михаила Путина, который является заместителем председателя правления страховой компании «СОГАЗ» и заместителем председателя правления «Газпрома». Все они, по версии британских властей, тесно связаны с Кремлем.

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