Вместо потопленной «Москвы» Россия выбрала новый флагман Черноморского флота 10 14.05.2022, 8:30

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Командование оккупантов допускает, что он может стать новой целью для украинской ракеты «Нептун».

Командование Черноморского флота РФ приняло решение о назначении нового флагмана. Им стал фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

Отмечается, что на "Адмирале Макарове" сейчас развернули оперативную группу Черноморского флота.

Журналист говорит, что командование готово, что "Адмирал Макаров" может повторить судьбу крейсера "Москва". В таком случае флагманом станет фрегат "Адмирал Эссен".

Отметим, что фрегат "Адмирал Макаров" имеет длину 124,8 м и ширину 15,2 м. На нем есть пушки, зенитная артиллерия и ракетные установки.

Напомним, что 14 апреля в результате попадания двух украинских ракет "Нептун" получил повреждения и впоследствии затонул российский крейсер "Москва".

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