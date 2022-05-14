Воины 53-й бригады ювелирно уничтожили бронетехнику врага в жилой застройке
- 14.05.2022, 9:19
Взлетели, увидели, разгромили.
Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили российскую бронетехнику в населенном пункте.
Об этом говорится в официальном «Фейсбуке» бригады.
«Взлетели, увидели, уничтожили…», - говорится в сообщении.
Какой-то коробке от #53омбр #всу прилетело https://t.co/EazeWGZwFY #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/0kO1v5rIVl— Necro Mancer (@666_mancer) May 13, 2022