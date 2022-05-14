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Воины 53-й бригады ювелирно уничтожили бронетехнику врага в жилой застройке

  • 14.05.2022, 9:19
Воины 53-й бригады ювелирно уничтожили бронетехнику врага в жилой застройке

Взлетели, увидели, разгромили.

Воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили российскую бронетехнику в населенном пункте.

Об этом говорится в официальном «Фейсбуке» бригады.

«Взлетели, увидели, уничтожили…», - говорится в сообщении.

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