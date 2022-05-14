Российские оккупанты утопили танки, пытаясь отступить вброд через Северский Донец 3 14.05.2022, 9:58

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Слава крейсера «Москва» не давала им покоя.

Волонтер Павел Кашчук обнародовал информацию, что после уничтожения переправы на Северском Донце некоторые танки пытались отойти через брод, но утонули.

Об этом волонтер написал в «Фейсбуке».

Он отметил: «Если вы думали, что орки немного того, то... вы правы.

Героическая переправа через Северский Донец, последствия первых дней которой сегодня отмаячили на всех страницах, действительно продолжается, хотя уже и в обратную сторону. Как наверняка скажут в РФ «плановая деэскалация».

Не поленился и обозначил вам на ночь новую коллекцию.

На фото не очевидно, но эти танки действительно пытались вернуться назад вброд, держа пушки в сторону врага. Но о шноркелях, походу, забыли, так что далеко не доехали. Некоторые танкисты даже сдали зачет по плаванию. Но не все.

Похоже, слава крейсера «Москва» им не давала покоя».

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