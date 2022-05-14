Политзаключенная Елена Гнаук прекратила голодовку1
- 14.05.2022, 10:01
Пенсионерку поместили в СИЗО за две публикации в социальных сетях.
Пенсионерка-политзаключенная Елена Гнаук прекратила голодовку.
Об этом на странице в Instagram, посвященной политзаключенной, сообщили ее родственники.
О голодовке в СИЗО 64-летней пенсионерки из Бреста Елены Гнаук стало известно 10 мая. Женщина начала ее из-за ограничений в переписке — ее письма не доходили адресатам. Сейчас, по словам родственников политзаключенной, эта проблема решена.
Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо.
Ранее Елена Гнаук была осуждена на три года ограничения свободы без направления в ИУОТ суммарно по «хороводному» делу в Бресте и за оскорбление Александра Лукашенко.
Уже на «домашней химии» ее снова задержали и поместили в СИЗО. Теперь Гнаук обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.
Согласно материалам дела, Гнаук 23 ноября 2021 года разместила в социальных сетях Facebook и Instagram «заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь». В постах Елена рассказывала о курдских семьях и положении мигрантов в Беларуси.
Пенсионерке грозит до шести лет лишения свободы.