Политзаключенная Елена Гнаук прекратила голодовку 1 14.05.2022, 10:01

Пенсионерку поместили в СИЗО за две публикации в социальных сетях.

Пенсионерка-политзаключенная Елена Гнаук прекратила голодовку.

Об этом на странице в Instagram, посвященной политзаключенной, сообщили ее родственники.

О голодовке в СИЗО 64-летней пенсионерки из Бреста Елены Гнаук стало известно 10 мая. Женщина начала ее из-за ограничений в переписке — ее письма не доходили адресатам. Сейчас, по словам родственников политзаключенной, эта проблема решена.

Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо.

Ранее Елена Гнаук была осуждена на три года ограничения свободы без направления в ИУОТ суммарно по «хороводному» делу в Бресте и за оскорбление Александра Лукашенко.

Уже на «домашней химии» ее снова задержали и поместили в СИЗО. Теперь Гнаук обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно материалам дела, Гнаук 23 ноября 2021 года разместила в социальных сетях Facebook и Instagram «заведомо ложные сведения о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь». В постах Елена рассказывала о курдских семьях и положении мигрантов в Беларуси.

Пенсионерке грозит до шести лет лишения свободы.

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