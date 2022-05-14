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Британская разведка: Ситуация в Херсоне показывает провал Кремля в Украине

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  • 14.05.2022, 10:51
  • 8,616
Британская разведка: Ситуация в Херсоне показывает провал Кремля в Украине

Планы Москвы были намного масштабнее.

Тот факт, что России удалось лишь навязать пророссийское местное руководство в Херсоне, подчеркивает несостоятельность российского вторжения достичь своих политических целей в Украине.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии. Введенная Россией "военно-гражданская администрация" в Херсоне заявила, что попросит Россию включить Херсонскую область в состав Российской Федерации.

"Центральная часть первоначального плана вторжения России с высокой вероятностью включала в себя сфальсифицированы референдумы, чтобы передать большинство регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть", - говорится в сообщении ведомства.

В разведке отмечают, что если Россия проведет референдум о вступлении в Херсоне, она "почти наверняка сфальсифицирует результаты, чтобы показать явное большинство за выход из Украины". "Граждане Херсонской области, вероятно, будут продолжать демонстрировать свою оппозицию российской оккупации", - добавили в ведомстве.

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