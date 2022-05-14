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Украинские бойцы эффектно подорвали танк оккупантов на мине

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  • 14.05.2022, 11:48
  • 4,896
Украинские бойцы эффектно подорвали танк оккупантов на мине

Отличились воины 95-й бригады на Харьковщине.

Вы когда-нибудь слышали как взрывается противотанковая мина ТМ-62М с близкого расстояния? Нет? Тогда вы можете это услышать на Телеграм-Канале «Правда Геращенко»

Бойцы 95-й бригады на Харьковщине умело использовали минное оружие против танка оккупантов.

«Вы когда-нибудь слышали как взрывается противотанковая мина ТМ-62М с близкого расстояния? Нет? Тогда вы можете это услышать», — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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