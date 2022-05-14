Украинские бойцы эффектно подорвали танк оккупантов на мине

Украинские бойцы эффектно подорвали танк оккупантов на мине1
- 14.05.2022, 11:48
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Отличились воины 95-й бригады на Харьковщине.
Вы когда-нибудь слышали как взрывается противотанковая мина ТМ-62М с близкого расстояния? Нет? Тогда вы можете это услышать на Телеграм-Канале «Правда Геращенко»
Бойцы 95-й бригады на Харьковщине умело использовали минное оружие против танка оккупантов.
«Вы когда-нибудь слышали как взрывается противотанковая мина ТМ-62М с близкого расстояния? Нет? Тогда вы можете это услышать», — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.