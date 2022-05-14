Военное подразделение, которое вошло в Украину из Беларуси, устроило бунт 8 14.05.2022, 13:41

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Командовании в ярости.

Военное подразделение РФ, которое впервые вошло в Украину из Беларуси и приняло участие в ожесточенных боях с ВСУ, отказываются во второй раз возвращаться на войну.

Оккупант из этого подразделения рассказал, что он и целый ряд его сослуживцев отказываются выполнять приказы командиров и во второй раз ехать в Украину, пишет The Guardian.

"Вскоре стало ясно, что не все были согласны с этим. Многие из нас просто не хотели возвращаться. Я хочу вернуться к семье не в гробу", – пожаловался оккупант.

По его словам, командиры крайне негативно восприняли отказ ехать в Украину, но в итоге успокоились, так как не смогли найти никаких рычагов давления. Оккупант подчеркнул, что официально РФ не находится в состоянии войны, поэтому руководство не может заставлять солдат идти воевать против Украины.

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